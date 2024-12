Fethi Haddaoui sera accompagné à sa dernière demeure samedi 14 décembre

Fethi Haddaoui, figure incontournable du théâtre, du cinéma et de la télévision tunisienne qui a tiré sa révérence jeudi, sera accompagné à sa dernière demeure ce samedi 14 décembre 2024.

Les funérailles débuteront après la prière d’Al-Asr, à la mosquée Al-Ahmadi à La Marsa (banlieue nord de Tunis) et le regretté Fethi Heddaoui, «monument de la scène et ambassadeur de l’art tunisien», sera inhumé au cimetière Sidi Salah au Bardo, annoncent ses proches.

Depuis l’annonce de son décès hier, les hommages ne cessent d’affluer et les Tunisiens pleurent un artiste, un homme et une légende qui laisse un héritage artistique et humain incommensurable.

Y. N.