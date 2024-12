Tunisie : Des agents de la Steg en détention pour détournement de fonds

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a émis 5 mandats de dépôt contre des employés de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) des régions de Hammam-Lif et d’Ezzahra et ce dans le cadre d’une enquête ouverte pour détournement de fonds.

Dans une déclaration aux médias, ce vendredi 13 décembre 2024, le porte-parole du tribunal de première instance de Ben Arous, Sadok Jouini, a précisé que la sous-direction de la lutte contre la criminalité relevant de la garde nationale de Ben Arous a été chargée de mener l’enquête sur un déficit enregistré sur les revenus de la région, estimé à plus de 650.000 dinars.

Dix agents de Hammam-Lif et d’Ezzahra ont été entendus à cet effet et le juge d’instruction a émis des mandats de dépôt contre cinq parmi les employés accusés, alors que 5 autres ont été laissés en liberté en attendant la suite de l’enquête.

Y. N.