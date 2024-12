Décès de Fraj Chouchane, grande figure de la culture tunisienne   

La Tunisie vient de perdre, ce vendredi 13 décembre 2024, une grande figure de la scène médiatique et culturelle nationale en la personne de Fraj Chouchane.

Producteur de télévision, qui a longtemps animé l’émission littéraire ‘‘Kitab Maftouh’’ (Livre ouvert) sur la première chaîne de télévision tunisienne dans les années 1970-1980, Fraj Chouchane était également un excellent animateur culturel et a dirigé, au milieu des années 1980, le Centre culturel international de Hammamet. Sous sa direction, ce temple de la créativité a vécu l’une de ses plus belles années, en devenant la Mecque des écrivains et des artistes du monde entier. Il a ainsi accueilli, en 1987, la première Université d’été euro-arabe, lancée et dirigée par son ami, le poète Mohamed Aziza, alias Shams Nadir.

Le défunt était aussi l’un des initiateurs du mouvement d’innovation du théâtre en Tunisie et a même écrit lui-même des pièces de théâtre et des séries télévisées.

On lui doit aussi la publication des œuvres complètes de son ami et compagnon de route, Samir Ayadi auquel l’unissait la même passion pour la littérature et le théâtre.

Le cortège funèbre du défunt prendra le départ demain, samedi 14 décembre, après la prière d’Al-Asr, de la Maison de la culture Kalaat Kebira, sa ville natale, dans le gouvernorat de Sousse; où il sera inhumé.

Le hasard a voulu que la Tunisie perde en moins de 24 heures deux grandes figures de sa culture nationale : Fethi Haddaoui et Fraj Chouchane.

I. B.