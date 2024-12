Après la Syrie, l’Algérie en ligne de mire ?

Ce ne sont encore que des analyses d’experts et des supputations d’observateurs, estimant que l’Algérie pourrait être la prochaine cible des architectes du désordre créateur au Moyen-Orient et en Afrique du nord (Mena), mais on ne perd rien à n’écarter aucun scénario.

Elyes Kasri *

A la suite de l’accélération des événements au Moyen Orient qui semblent indiquer un plan concerté de redécoupage politique et territorial de la région Mena à commencer par la Syrie, des voix s’élèvent en Algérie et ailleurs pour alerter contre les dangers de déstabilisation et même de morcellement de ce pays voisin.

Certains observateurs algériens, selon le vieux proverbe arabe qui dit que les gens de la Mecque connaissent mieux ses méandres, la dégradation de la situation politique, sociale et économique, en plus de son isolement sur la scène internationale, font de l’Algérie une cible de choix.

Une tempête à l’horizon

En plus de la situation trouble en Libye et des relations tumultueuses avec les factions qui se disputent le pouvoir dans ce pays voisin, une vague d’instabilité en Algérie pourrait avoir des effet extrêmement dommageables pour la Tunisie d’autant plus que des prémices d’une grande proximité, et peut-être trop grande pour certains observateurs tunisiens jaloux de la souveraineté nationale et soucieux des équilibres régionaux, risque d’entraîner notre pays dans cette tempête qui se profile à l’horizon.

Il faut également reconnaitre que les observateurs craignent que la Tunisie ne soit ciblée en premier pour pouvoir s’attaquer plus facilement à la citadelle algérienne.

Un funeste complot

En tout état de cause, il semblerait qu’un consensus se fait autour du prochain ciblage de l’Algérie en vue d’un changement de régime et même d’un morcellement territorial. La Tunisie sera ciblée dans tous les cas de figure, selon ces sources, avant ou comme conséquence de ce complot funeste ourdi contre notre voisin.

En vue d’atténuer l’impact sur la Tunisie du complot qui vise l’Algérie, une nouvelle stratégie politique et diplomatique préventive s’impose de toute urgence.

Attachez vos ceintures…

* Ancien diplomate.