Roman : Julia Brandon ou la quête de l’inaccessible Nejma

Djamal Guettala

Julia Brandon, auteure marseillaise passionnée et solitaire, s’impose dans le paysage littéraire grâce à des récits où l’amour, le destin et la quête de rédemption se croisent avec une intensité rare. Ses romans, portés par une profonde réflexion sur l’humanité, se distinguent par des personnages complexes et des symboles puissants. Dans ‘‘Les Passagers’’, Tome 1, l’une de ses œuvres les plus marquantes, Nejma se révèle être une figure emblématique de l’espoir, de l’inaccessible et de l’éphémère.

Le prénom Nejma, signifiant «étoile» en arabe, est bien plus qu’un simple choix littéraire. Il constitue une clé essentielle pour comprendre l’histoire.

Nejma incarne l’espoir pour Gustave, son père, dont la vie est brisée par la perte tragique de sa fille. Comme une étoile lointaine, elle reste hors d’atteinte, mais continue de guider Gustave dans sa quête désespérée pour défier l’irréversible. «Nejma représente ce que Gustave a de plus précieux. Par sa mort, elle devient inaccessible, mais son père refuse d’abandonner», confie Julia Brandon.

Ce prénom évoque également la beauté de l’éphémère. Comme une étoile filante, Nejma illumine brièvement la vie de son père, avant de disparaître. Pour Gustave, l’obsession de ramener sa fille devient une métaphore poignante de la lutte contre l’inéluctable. À travers cette quête impossible, il s’attaque aux limites imposées par le temps et l’univers. «C’est une lutte vaine, mais c’est aussi sa seule raison de vivre. Sans Nejma, Gustave perd tout repère», explique l’auteure.

Nejma ne se limite pas à être un symbole d’espoir ou de beauté fragile. Elle incarne aussi une réflexion plus large sur les luttes humaines fondamentales : l’obsession de ce qui nous échappe, la recherche d’un sens face à l’inacceptable, et le besoin de transcender la perte. En choisissant ce prénom, Julia Brandon invite ses lecteurs à explorer leurs propres désirs de maîtriser l’évanescent, l’inaccessible et le fuyant.

Dans ‘‘Les Passagers’’, le lien entre Nejma et la quête de Gustave est le cœur même de l’intrigue. Ce récit, mêlant poésie, mysticisme et émotions universelles, illustre à merveille la capacité de Julia Brandon à donner à ses personnages une profondeur symbolique. Les noms, comme celui de Nejma, ne sont jamais arbitraires : ils enrichissent la dimension émotionnelle et thématique des histoires.

Avec ‘‘Les Passagers’’, et son dernier roman ‘‘Vita’’, Julia Brandon continue de tisser des récits où réalité et magie se rencontrent. Nejma, étoile lumineuse dans l’obscurité, reste une figure inoubliable, symbole universel d’une quête éternelle : celle de l’espoir, même lorsqu’il semble hors de portée.