« Défis et enjeux de l’IA pour nos sociétés », conférence-débat le 19 décembre à l’IFT

Dans le cadre de son cycle de rendez-vous géopolitiques « Hiwarn’a », l’Institut français de Tunisie vous invite à la conférence-débat sur le thème « Défis et enjeux de l’intelligence artificielle pour nos sociétés », le jeudi 19 décembre à 17h.

Cette conférence se déroulera avec :

🔹 Noomane Fehri, Directeur Associé « MEDIN FMC – Gestionnaire de fond d’investissement dans les deep-tech »

🔹 Asma Mhalla, politologue et essayiste

Modération : Raouia Kheder, journaliste à RTCI.

L’intelligence artificielle, au premier rang des technologies de rupture (les deep tech), est sur toutes les lèvres depuis plusieurs années, et touche de plus en plus de domaines : la science, la géopolitique, le droit ou encore l’économie.

L’IA présente à la fois des opportunités immenses pour nos sociétés, tout en posant des défis et en suscitant quelques craintes ou fantasmes.

Dans quelle mesure change-t-elle notre rapport au monde et à notre environnement ? Quelle place occupe-t-elle dans nos vies?

Dans le contexte de la transition numérique et de la place de la technologie dans l’économie et l’innovation, quel est le rôle des politiques publiques et la place des acteurs privés ?

Quels sont les enjeux de pouvoir et de gouvernance et la place même de l’Homme dans le processus décisionnel lié à l’IA ?

——- Asma Mhalla ——-

Asma Mhalla est politologue et essayiste. Docteure en sciences politiques, spécialiste de Géopolitique de la Tech, elle est chercheure associée au Laboratoire d’Anthropologie Politique de l’EHESS et enseignante à sciencespo et polytechnique. Elle a publié en février 2024 « Technopolitique » aux éditions du Seuil.

——- Noomane Fehri ——-

Noomane Fehri, est directeur Associé « MEDIN FMC – Gestionnaire de fond d’investissement dans les deep-tech » et président du CA de Novation city – Technopole Spécialisée ( Mechatronics & IA ). Il a été Ministre tunisien des Technologies de l’Information et des Communications en 2015-2016.

Communiqué