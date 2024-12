Prêt-relais de la Berd à Scatec pour des centrales solaires en Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) devrait accorder un prêt-relais en fonds propres de 20,3 millions d’euros à Scatec pour la construction et l’exploitation de deux centrales solaires de 50 MW en Tunisie, selon les documents récapitulatifs du projet ici et ici. Les prêts sont actuellement en attente d’approbation.

S’appuyant sur des financements antérieurs, la Berd et l’agence française de développement, Proparco, ont convenu, en août dernier, de prêter au japonais Aeolus – une filiale de la branche d’investissement de Toyota, Toyota Tsusho Group – et au développeur norvégien d’énergies renouvelables Scatec 25 millions d’euros pour la construction des deux centrales solaires de Sidi Bouzid et Tozeur.

Le plan de financement de la Berd comprend un prêt de 12,5 millions d’euros, une tranche concessionnelle de 8,2 millions d’euros du Clean Technology Fund (CTF) de la Banque et une autre tranche de 4,6 millions d’euros du Global Environment Facility.

Scatec et Aeolus ont donné le coup d’envoi de la centrale de 50 MW à Tozeur en septembre. Scatec, à qui la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a attribué un contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec option de prolongation de 10 ans, se chargera des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, de gestion des actifs et d’exploitation et de maintenance. Les opérations devraient débuter avant la fin de 2025. La Tunisie a défini une stratégie nationale pour développer des centrales solaires d’une capacité combinée de 500 MW à travers le pays, avec pour objectif que les sources d’énergie propres représentent 35% de son mix électrique d’ici 2030, et son objectif inconditionnel de réduction des émissions de 27% et – 35 millions de tonnes de CO2 – d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010.

