Grippe saisonnière : Recommandations du ministère de la Santé

En prévision du pic de la grippe saisonnière attendu en janvier, le ministère de la Santé a publié, ce lundi 16 décembre 2024, les recommandations pour se prémunir contre le virus.

Le ministère de la Santé a rappelé que la grippe n’est pas grave et dure généralement de deux à trois jours, avec une fièvre parfois sévère et a appelé les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, à se faire vacciner contre la grippe (Evax)

Recommandations du ministère de la Santé :

Lavage fréquent des mains;

Ne pas embrasser les enfants, en particulier les nourrissons;

En cas de symptômes grippaux, porter un masque lors des contacts avec les nourrissons;

Éviter les rassemblements;

Aération des maisons et des espaces fermés.

Consulter un médecin et réduire la pression sur les hôpitaux

Prendre un avis médical et éviter l’automédication

La grippe peut entraîner des complications graves pour les personnes les plus fragiles et la vaccination contre la grippe saisonnière leur est fortement recommandée, ajoute la même source.

Y. N.