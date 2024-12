Tunisie : un tigre blanc abattu à Sfax

Les unités de la police de Sfax ont tué, la semaine dernière, un tigre blanc, appartenant à une espèce rare. L’animal s’était introduit chez une dame qui prit peur et appela la police.

C’est le vice-président de l’Association de protection des animaux de Sfax, Mohamed Ali Ben Ahmed, qui a rapporté cet incident dans l’émission ‘‘Ahla Sbah’’ sur Mosaïque, ce lundi 16 décembre 2024.

Le tigre appartenait à un voisin qui l’a importé illégalement et clandestinement de Libye, et souffrait de handicap. C’est, en tout cas, ce qu’a déclaré son maître, en suppliant les policiers de ne pas lui tirer dessus, affirmant qu’il était totalement inoffensif et ne présentait aucun danger.

Mohamed Ali Ben Ahmed a aussi indiqué que ce dernier a été arrêté par la police, sachant que la Tunisie interdit formellement la possession d’animaux classés sauvage.

Le tigre abattu appartient à une espace menacée de disparition et les autorités sécuritaires auraient dû faire appel à un vétérinaire pour l’anesthésier et le transférer au zoo de Sfax ou contacter l’Association de protection des animaux, estime Mohamed Ali Ben Ahmed.

I. B.