Football : Elyas Bouzaiene, la prochaine recrue de l’Espérance de Tunis

La prochaine recrue de l’Espérance de Tunis, le Suédois d’origine tunisienne, Elyas Bouzaiene, était au stade Hamadi Agrebi de Radès, hier soir, samedi 14 décembre 2024, pour suivre le match de la 3e journée de l phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique entre les «Sang et or» et le club égyptien des Pyramids FC.

Le latéral droit du club suédois Västeras SK, âgé de 27 ans dont des médias suédois ont annoncé le prochain transfert au profit du club de Bab Souika a sans doute apprécié l’excellent match de ses futurs coéquipiers qui ont battu leurs adversaires du jour par 2 à 0, au terme d’une rencontre menée tambour battant et au cours de laquelle ils auraient pu marquer au moins deux autres buts.

L’ambiance dans les gradins était également époustouflante avec un public des grands jours.

Né le 8 septembre 1997, à Flemingsberg, en Suède, d’un père tunisien et d’une mère finlandaise, Elyas Bouzaiene est un joueur grand de taille (1,80 m). Son contrat avec le club de ligue 1 suédoise Västerås SK court jusqu’au 31 décembre 2025.

Le joueur possède un passeport suédois et un passeport tunisien. Bien qu’il n’ait pas encore acquis de passeport finlandais, il est toutefois approché par les sélections tunisienne et finlandaise.

Avant de rejoindre Västeras SK en 2024, Bouzaiene a été formé au Kristianstad FC, avant de jouer respectivement pour Viby IF, Ifö Bromölla IF, Lunds BK, Ettan Södra et Degerfors IF.

