CTN : Modification des horaires suite aux mauvaises conditions météorologiques

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé des modifications dans les horaires des départs des ferries Carthage et Tanit, et ce, à cause des mauvaises conditions météorologiques qui affectent le bassin méditerranéen.

Dans son communiqué, la CTN a annoncé les nouveaux horaires

Tunis/Marseille à bord du ferry Carthage :

Départ : Mercredi 18 décembre 2024 à 20h, au lieu de jeudi 19 décembre 2024 à 12h.

Arrivée : Jeudi 19 décembre 2024 à 19h, au lieu de vendredi 20 décembre 2024 à 12h.

Tunis/Gênes à bord du ferry Tanit :

Départ : Jeudi 19 décembre 2024 à 19h, au lieu de vendredi 20 décembre 2024 à 10h.

Arrivée : Vendredi 20 décembre 2024 à 19h, au lieu de samedi 21 décembre 2024 à 10h.

Tout en soulignant que cette décision vise à garantir la sécurité des passagers face aux conditions météorologiques défavorables et en indiquant que les passagers peuvent modifier leurs réservations sans frais supplémentaires, la CTN à appelé les concernés à contacter Houssem Tabar au 94.452.567 ou au 71.346.061, ou encore au 82102021 (numéro vert).

Y. N.