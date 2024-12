Nabeul : Nouvel incendie criminel à l’école Sahet Souk à Korba !

Des inconnus ont mis le feu, dimanche soir, dans une salle de classe de l’école primaire Sehat Essouk à Korba dans le gouvernorat de Nabeul. Il s’agit du 4e incendie criminel enregistré dans cette établissement scolaire !

Les flammes ont ravagé les équipements et toutes les vitres de la salle ont été brisées, a déploré Issa Rais SG adjoint de la Fédération régionale de l’enseignement de base de Nabeul et membre du syndicat de base de Korba, en affirmant dans une déclaration ce lundi 16 décembre 2024 à l’agence Tap, que l’école est ciblée par des criminels et qu’il s’agit du 4e incendie enregistré

La même source a pointé du doigt un manque d’effectif, notamment l’absence d’un gardien de nuit, et a appelé l’autorité de tutelle à intervenir et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’école, des élèves et du corps éducation.

Y. N.