Hasna Jiballah : «Seules 21 entreprises citoyennes sont déjà opérationnelles»

Le gouvernement tunisien ne ménage aucun effort pour assurer la réussite des entreprises communautaires (ou citoyennes), un modèle d’entrepreneuriat populaire promu par le président Kaïs Saïed dont on espère qu’il contribue à la relance d’une économie en panne depuis 2011.

Sur les 124 entreprises citoyennes légalement établies jusqu’à ce jour, seules 21 sont effectivement opérationnelles, alors que 8 autres se préparent à démarrer leurs activités effectives, a révélé la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle chargée des entreprises citoyennes, Hasna Jiballah, dans une déclaration à Mosaïque FM, ce mercredi 18 décembre 2024, en marge d’un colloque scientifique intitulé «Les entreprises citoyennes, un levier pour le développement durable et l’économie sociale et solidaire».

La responsable a aussi parlé de la mise en place d’une plateforme numérique pour accélérer la création d’entreprises citoyennes, éviter les erreurs dans les démarches de création et fournir des statistiques et une vision claire des secteurs d’activité et de la répartition des entreprises citoyennes par délégations (sous-préfectures). Et ce dans le cadre d’une stratégie de développement de ce type d’entreprises auxquelles le chef de l’Etat accorde une grande importance et dont il fait un pilier de sa politique économique.

Jiballah a précisé que l’agriculture, la pêche, la production d’aliments composés, les industries agroalimentaires, les transports, les services, le tourisme, l’artisanat, la valorisation des déchets et les énergies renouvelables sont parmi les principaux secteurs d’activité des entreprises citoyennes créées.

Elle a insisté sur le fait que les entreprises citoyennes représentent une opportunité historique pour la Tunisie afin d’ancrer un modèle de développement économique basé sur le développement durable et les dimensions sociales et solidaires.

