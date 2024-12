Consulat de Tunisie à Paris : «1h30 d’attente sur le trottoir dans le froid et le vent»

Un citoyen nous a fait parvenir la photo reproduite ci-dessus, représentant des compatriotes venus comme lui pour quelque menu service et qui, avant de pouvoir accéder au bâtiment du consulat de Tunisie à Paris, sont obligés d’attendre «jusqu’à 1h30 sur le trottoir dans le froid et le vent».

Nous reprenons ici le commentaire accompagnant la photo: «Une situation dégradante qui montre l’irrespect du citoyen tunisien par sa représentation consulaire à l’étranger. C’est à ne pas reprocher aux autres de nous manquer de respect.»

De notre côté, nous ne résistons pas à la tentation de dénoncer, encore une fois, cette morgue et cette condescendance que notre administration publique réserve aux citoyens, au pays comme à l’étranger. Et dire qu’elle ne cesse de nous rebattre les oreilles avec les soi-disant mesures qu’elle prend pour numériser ses services et faciliter la vie de ses usagers, qu’elle continue de maltraiter. Pour preuve…

I. B.