Cri de douleur et d’espoir pour l’Algérie et l’Afrique

Le roman d’Arezki Aït Smaël (pseudonyme de Rabeh Saoudi), ‘‘Afrique, ma mère’’ (éd. L’Harmattan), explore les blessures profondes de l’Algérie contemporaine à travers une tragédie familiale poignante et universelle.

Djamal Guettala

À travers l’histoire d’une mère dévastée par la perte de son dernier fils, l’auteur nous propose un récit à la fois bouleversant et introspectif où l’intime et le collectif s’entrelacent. Ce faisant, il explore les plaies profondes de l’Algérie contemporaine, tout en mettant en lumière la résilience et la richesse des racines amazighes.

L’histoire suit une mère qui voit son dernier fils être enlevé par un groupe terroriste dirigé par son propre fils cadet, en l’absence de leur frère aîné, Idir. Le prénom de ce dernier, issu du tamazight – une langue enracinée dans le berbère ancien –, signifie «il est vivant, il a survécu». Ce choix, lourd de symbolisme, rend le drame encore plus poignant : l’aîné, porteur d’espoir, incarne malgré lui l’éclatement et les fractures d’une famille.

Une critique frontale de l’extrémisme

Accablée par le chagrin, la mère décide d’entreprendre une quête désespérée pour retrouver le corps de son fils et lui offrir une sépulture digne. Ce voyage, traversant les paysages de l’Algérie, se transforme en une exploration des blessures laissées par l’extrémisme religieux et les conflits sociopolitiques. L’histoire personnelle de cette famille devient ainsi une métaphore des luttes identitaires et culturelles qui secouent non seulement l’Algérie, mais aussi l’Afrique dans son ensemble.

Avec ‘‘Afrique, ma mère’’, Arezki Aït Smaël s’attaque aux ravages causés par l’extrémisme islamiste qui a profondément marqué les années noires de l’Algérie. L’auteur dénonce une idéologie destructrice, responsable de l’effondrement des liens familiaux et de l’effacement des traditions locales. À travers le regard de cette mère endeuillée, le roman interroge les racines de la violence et met en lumière son intrusion dans les sphères les plus intimes de la vie humaine.

Cependant, le roman ne se limite pas à dénoncer l’extrémisme. Arezki Aït Smaël en profite pour réexaminer l’identité géopolitique de l’Algérie. Il rejette l’idée selon laquelle le pays ferait partie intégrante du monde arabe, tant sur le plan géographique que culturel, et affirme plutôt son appartenance à l’Afrique du Nord et, par extension, au continent africain dans son ensemble.

Une œuvre puissante et essentielle

Ce choix dépasse les simples considérations terminologiques : il s’agit de l’affirmation d’une identité inclusive et authentique, libérée des influences moyen-orientales qui ont souvent tenté d’uniformiser la diversité culturelle de la région. En célébrant les racines amazighes et autochtones, l’auteur oppose une résistance claire à des siècles de domination idéologique.

Dans ce roman de 274 pages, Arezki Aït Smaël livre une œuvre où la profondeur des émotions se conjugue à une réflexion lucide sur l’identité, la mémoire et la résistance. ‘‘Afrique, ma mère’’ dépasse le cadre du drame familial pour devenir un miroir des luttes contemporaines de l’Algérie et de l’Afrique.

Portant à la fois un cri de douleur et un message d’espoir, ce roman s’impose comme une lecture incontournable pour tous ceux qui s’intéressent aux enjeux identitaires et aux fractures sociales de notre époque. Ce n’est pas seulement une histoire : c’est un hommage vibrant, un témoignage poignant et une leçon d’humanité.