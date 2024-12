Les femmes manifestent à Damas pour «une Syrie civile et laïque»

Des centaines de personnes sont descendues, jeudi 19 décembre 2024, sur la place centrale des Omeyyades à Damas pour réclamer un «État uni, civil et laïc». Les manifestants ont aussi brandi des slogans contre un Etat confessionnel et pour les droits des femmes.

Ce mouvement est une réponse à une série de déclarations parues ces derniers jours d’Obeida Arnaout, porte-parole pour les affaires politiques du nouveau gouvernement islamiste de Damas, issu du groupe Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), dont celle selon laquelle «les femmes sont biologiquement inapte à occuper des postes gouvernementaux élevés».

«Nous voulons une Syrie civile et laïque», tel était l’un des slogans scandés par les manifestants rassemblés sur la place symbolisant la chutedu régime dictatorial de Bachar Al-Assad, le 8 décembre. «Laïcité! Laïcité!», criaient les manifestants, tandis que d’autres : «Nous ne voulons ni d’un Etat policier, ni d’un Etat religieux!».

D’autres pancartes déployées lors de la manifestation parlaient de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et de l’unité territoriale de la Syrie : «De Jazira à Hawran, les Arabes et les Kurdes sont frères», disait un autre slogan lancé par les manifestants en référence à la région orientale du pays (Jazira) et à celle de l’extrême sud-ouest ( Hawran).

