Artisanat : Enda organise Souk El Kahina à la Cité de la Culture de Tunis

La 3e édition du marché citoyen et solidaire Souk El Kahina se tiendra du 25 au 29 décembre 2024 à la Cité de la Culture, à Tunis. C’est une occasion de mettre en lumière les artisans, leurs histoires et leurs défis quotidiens. Elle intervient en pleine période de fête de fin d’année, propice à l’achat de beaux objets à offrir à ceux que l’on aime.

Les artisanes et les artisans, les producteurs qui exposeront leurs produits lors de cet évènement vouent une passion et un grand amour à leur métier. Chacune de leurs créations et chacun de leurs produits est une belle histoire qu’elles/ils auront tout le plaisir à partager avec le grand public.

Accompagnés par Enda, leader historique de la microfinance en Tunisie, à travers ses services financiers et non financiers, ces artisan.e.s œuvrent tous les jours pour préserver notre patrimoine et le promouvoir, améliorer leurs conditions de vie et assurer la scolarité de leurs enfants… Il ne s’agit pas seulement de les encourager, mais aussi de saluer leur créativité et récompenser leurs efforts méritoires.

En s’associant à cet événement, ne fut-ce que par la présence et le partage du plaisir de redécouvrir autrement notre artisanat, on fait également un acte citoyen en favorisant le développement d’une économie inclusive et solidaire dans notre pays.

L’entrée est gratuite de 9h à 19h.

I. B.

Page Facebook de Souk El Kahina.