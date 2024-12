Les lauréats du Tunisia Star Pack 2024 seront connus mardi

La cérémonie de remise des prix de la 9e édition du Tunisia Star Pack, le grand prix tunisien de l’emballage, aura lieu le mardi 24 décembre 2024 à l’Hôtel Golden Carthage à Gammarth, à 17h.

L’événement, organisé par le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec) , sera marqué par la présence de Fatma Chiboub Thabet, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie. Ce sera une occasion pour mettre en exergue les efforts d’innovation entrepris aussi bien par les fabricants que par les utilisateurs pour un meilleur positionnement des produits tunisiens face à la concurrence.

A l’instar de toutes les éditions précédentes, le jury de ce concours est représentatif de l’ensemble de la filière emballage et des activités corollaires : représentants des chambres et des fédérations sectorielles, de l’Office national de l’artisanat, des ministères de l’Industrie, du Commerce, de l’Environnement et de la Santé, des organismes publics concernés, ainsi que des universitaires, des opérateurs de la grande distribution et, bien entendu, des designers.

Chaque membre du jury a décerné aux emballages présentés une note de 1 à 10. Trois prix seront décernés dans chaque section (or, argent et bronze) et un certificat Tunisia Star Pack à chaque emballage ayant obtenu une note supérieure à 7.

Cette édition du Tunisia Star Pack a enregistré la participation de tous les types d’emballages primaires et secondaires et même les accessoires d’emballages soit 31 produits : 18 dans la catégorie «Visuel» et 13 dans celle «Technique».

Au final, 15 emballages ont été récompensés, 11 «Visuel» pour les améliorations apportées dans la conception en termes d’attractivité de design, de praticité sur les lieux de vente, de valeur d’utilité ainsi que d’adéquation par rapport aux exigences des marchés cibles, dont 7 primés dans la section «Terroir et artisanat», créée en partenariat avec l’Office national de l’artisanat et qui prend en considération la mise en valeur des matières premières utilisées ainsi la combinaison matériaux techniques et créativité au niveau du design packaging.

Dans la catégorie «Technique», 4 emballages ont été primés pour les aspects liés à la maîtrise des technologies de fabrication, la facilité de mise en œuvre aux stades de distribution et de stockage et la maîtrise des techniques d’impression utilisées.

Le Tunisia Star Pack est une occasion pour mettre en valeur le rôle de l’emballage dans la protection et la promotion du produit. Il constitue un baromètre de la créativité et de l’innovation dans l’industrie de l’emballage et de l’imprimerie et un outil de promotion de la filière à l’échelle national et international, en offrant la possibilité aux lauréats de participer au World Star for Packaging, le concours mondial du meilleur emballage organisé par l’Organisation mondiale de l’emballage (WPO).

Par la même occasion, seront décernés les prix du Tunisia Student Star Pack, le concours junior de l’emballage. Cette année, 31 projets d’étudiants étaient en compétition avec des projets de conception d’emballage primaire, secondaire, de groupage et d’accessoires, 18 dans la catégorie «Technique» et 13 dans celle «Créativité et Innovation». Au final, 10 projets de l’Ecole supérieure des sciences et technologies de design (Essted) ont été récompensés pour leur praticité et leur originalité.