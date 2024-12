Forum à Tunis sur la migration et le changement climatique  

La 6ème édition du Forum annuel pour les migrations se tient ce jeudi 19 décembre 2024 au Radisson Blu Hotel & Convention Center de Tunis (ex-Laico), sur le thème «Migration et mobilité humaine dans le contexte du changement climatique».

La migration, sous ses diverses formes, est de plus en plus influencée par les effets du changement climatique. L’élévation du niveau des mers, les phénomènes météorologiques extrêmes, la désertification et la modification des régimes de précipitations ne sont que quelques exemples de la manière dont les phénomènes liés au climat déplacent les populations, perturbent les moyens de subsistance et remodèlent les schémas migratoires dans le monde entier. Ces défis dépassent les frontières et leur impact est particulièrement prononcé dans des régions comme l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Deux défis mondiaux interdépendants

Les migrations et le changement climatique sont respectivement deux phénomènes et défis mondiaux interdépendants qui requièrent une attention urgente et une action coordonnée. Dans ce contexte, le Forum annuel pour les migrations en Tunisie apparaît comme une plateforme cruciale de dialogue et d’action. Il est convoqué dans le contexte du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), un cadre international global adopté en 2018 pour aborder toutes les dimensions de la migration. Le PMM reconnaît que le changement climatique est l’un des principaux moteurs de la migration et souligne la nécessité d’une approche cohérente et fondée sur les droits pour gérer la mobilité des personnes touchées par les changements environnementaux.

Le PMM représente une opportunité stratégique et significative pour la communauté internationale de progresser en termes de gouvernance et de gestion globales des migrations internationales et, dans ce cadre, d’intégrer les facteurs climatiques et environnementaux dans un processus axé sur la politique migratoire.

Le PMM reconnaît explicitement l’impact du changement climatique sur les dynamiques migratoires et la mobilité humaine. Dans son préambule, il est affirmé que «les effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l’environnement peuvent avoir des répercussions sur la jouissance des droits de l’homme, y compris le droit à des moyens de subsistance sûrs, dignes et durables».

Cette reconnaissance marque une avancée significative, permettant d’intégrer le changement climatique dans une perspective plus large au sein des discussions et des politiques sur les migrations.

Les engagements de la Tunisie

Consciente de l’impact de ces défis, la Tunisie s’est engagée dans l’effort de lutte contre les changements climatiques. Cette volonté se caractérise par la signature de la convention Cadre des Nations Unis sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 1992 et sa ratification en 1993, l’engagement dans l’effort international de réduction des émissions et l’adoption des énergies renouvelables de la CCNUCC en 2015 à travers l’accord de Paris.

La Tunisie s’est engagée également à réduire ses émissions de gaz carbonique de 41% en 2030 par rapport à celles de 2010 et à augmenter la part des sources renouvelables dans la production de l’énergie à 30% pour la même période.

En outre, la Tunisie s’est investie activement dans le processus de formulation du Plan national d’adaptation (PNA), un processus initié dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les

Changements climatiques (CCNUCC). Ce processus s’inscrit dans le cadre plus large établi par la CCNUCC et vise à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience et à réduire la vulnérabilité face aux impacts des changements climatiques.

La participation prometteuse de la Tunisie à la 29 éme Conférence des Parties (COP 29) à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s’est tenu du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, a été une occasion majeure pour la Tunisie de réaffirmer ses engagements climatiques, de promouvoir des solutions innovantes et de renforcer sa coopération avec la communauté internationale face aux défis environnementaux.

Dans le même élan, l’Observatoire national de la migration (ONM) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie s’engagent dans la sensibilisation sur les liens entre la mobilité humaine et les défis climatiques sous toutes leurs formes. C’est dans ce cadre que s’inscrit le choix de la thématique du 6ème Forum annuel pour les migrations en Tunisie, qui vise à rassembler les partenaires gouvernementaux et des acteurs nationaux clés, des experts dans le domaine de la migration, l’environnement et le changement climatique., du milieu universitaire, des représentants diplomatiques et des organisations internationales, pour explorer la relation complexe entre le climat et les migrations.

Cet évènement servira de plateforme pour le partage de connaissances et d’expertise et des initiatives de collaboration pour aborder l’impact du changement climatique sur la migration. Il s’agit d’une réponse à la reconnaissance croissante du fait que le challenge climatique n’est pas seulement une question environnementale, mais qu’il a des implications considérables pour la mobilité humaine, ce qui en fait une préoccupation centrale pour les gouvernements, les sociétés et les organismes internationaux.

En encourageant la collaboration et le partage des connaissances, le but est de contribuer au développement de politiques et de pratiques efficaces qui protègent les droits et le bien-être des personnes et des communautés déplacées par le climat. Ensemble, il est possible d’œuvrer en faveur d’un système de migration sûr, ordonné et régulier, qui tient compte des défis posés par le changement climatique.

L’ONM, en tant que chef de file national chargé de l’implémentation du PMM, s’emploie, dans le cadre de sa mission, à observer le phénomène migratoire tant à l’échelle nationale qu’internationale. Il assure également la coordination avec les différents acteurs et institutions nationales, tout en contribuant à l’élaboration de programmes et de politiques publiques visant à promouvoir et à renforcer la gestion de cette thématique.

Les objectif du forum

Le forum vise à sensibiliser aux liens entre le changement climatique, les déplacements et les migrations en Tunisie et dans la région, à favoriser le partage des connaissances et la collaboration multipartite pour répondre aux impacts du changement climatique sur la mobilité humaine, encourager la collaboration entre les parties prenantes gouvernementales, notamment les agences spécialisées et les institutions, les universités, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé, afin d’orienter le processus de décision dans l’élaboration des politiques, l’identification des solutions et la création des plans d’actions.

L’évènement réunira des représentants du gouvernement tunisien, des autorités régionales et locales impliquées dans les questions d’environnement et de changement climatique, des experts nationaux et internationaux en migration et changement climatique/environnement, des représentations diplomatiques en Tunisie, des agences des Nations Unies et institutions internationales et de représentants de la société civile actifs au niveau local sur des thématiques en relation avec le changement climatique.