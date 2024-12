Assurance : Comar élue service client de l’année 2024

Comar Assurances vient d’obtenir le prestigieux concours international «Elu Service Client de l’Année 2024» (ESCDA), dans la catégorie «Assurance».

Le label ESCDA* est un prix annuel qui récompense la qualité des services clients par secteur ou catégorie, en se référant aux notes obtenues dans le cadre d’un processus objectif et une méthodologie éprouvée d’enquêtes mystères réalisées sur plusieurs canaux à savoir le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, le site web et le réseau d’agences.

Cette nouvelle distinction couronne les efforts des équipes de la Comar Assurances pour l’amélioration continue de la qualité de service et de la relation client.

En effet, la compagnie met au centre de sa stratégie l’amélioration de l’expérience client en se basant sur des principes de transparence, de réactivité, de confiance et d’innovation.

Dans un environnement fortement concurrentiel, elle capitalise sur son savoir-faire, son sérieux et son professionnalisme pour mettre au service de ses clients des agences modernes, un centre d’appel dédié et tous les moyens digitaux modernes nécessaires pour une expérience client fluide et agréable.

«Nous sommes honorés de voir nos efforts reconnus par ce label démontrant ainsi notre position de leader dans le secteur des assurances et réaffirmant notre engagement à garantir un service client toujours meilleur», indique la compagnie, filiale du groupe Amen dans un communiqué, où elle exprime également sa gratitude envers ses clients fidèles qui lui font confiance et l’inspirent pour exceller davantage chaque jour. «Cette distinction, qui honore la famille de Comar Assurances, est aussi la leur», conclut le communiqué.

Le label ESCDA existe en France depuis 2007 et dans d’autres pays comme l’Espagne, le Royaume Uni, l’Allemagne, le Maroc et en Tunisie depuis 2019. Il récompense la qualité du service client des entreprises volontairement enregistrées, en fonction de leur univers de consommation.