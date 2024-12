La migration, problème ou solution face au changement climatique  

La 6e édition du Forum annuel pour les migrations a eu lieu jeudi 19 décembre 2024, à Tunis, sous le thème «La migration et la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique».

L’événement, organisé par l’Observatoire national de la migration (ONM), en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark, a réuni plus de 100 participants, des représentants du gouvernement tunisien et des Nations Unies, ainsi que des experts internationaux, des universitaires, des acteurs de la société civile et deux jeunes négociatrices tunisiennes à la COP16 et COP29. Il a également été marqué par la présence du ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, et de son collègue de l’Environnement, Habib Abid.

Dans la continuité de la Journée internationale des migrants, qui a porté sur les voies de migration régulières, le forum a mis en lumière l’importance de la coopération internationale et le développement de stratégies durables pour multiplier les voies de migration régulières pour les personnes touchées par l’impact du changement climatique. Yasmine Ouali, jeune négociatrice tunisienne à la COP16 a déclaré : «La participation des jeunes à la prise de décision et leur engagement auprès des organisations internationales constituent un progrès louable. Ce forum intervient à point nommé à cet égard. Pour parvenir à des solutions durables et transformer les slogans en progrès réels, la collaboration internationale, des stratégies claires et des mécanismes de mise en œuvre réalisables sont essentiels».

Les effets du changement climatique – tels que la désertification, les modifications des régimes de précipitations, l’élévation du niveau des mers et les phénomènes météorologiques extrêmes – perturbent, en effet, les modes de vie et entraînent le risque de déplacement massif de populations.

Néanmoins, la migration interne ou à travers les frontières peut également être une stratégie efficace d’adaptation à l’impact du changement climatique, en diminuant la pression sur les zones les plus touchées et en améliorant la résilience des populations face aux impacts du réchauffement global.

Des recommandations stratégiques ont été formulées pour renforcer l’intégration de la mobilité humaine dans les politiques publiques tunisiennes, y compris le Plan national de développement et le Plan d’adaptation national.

Sur le plan international, la nécessité de mobiliser des financements spécifiques pour soutenir les pays vulnérables, tels que la Tunisie, a été mise en avant.

Les participants ont aussi réaffirmé l’importance de renforcer la résilience des populations face aux impacts climatiques par des initiatives locales axées sur l’économie verte et la création d’emplois durables.

«Pour réduire la migration irrégulière et la mobilité humaine face au changement climatique, nous devons nous concentrer davantage sur l’économie verte. Cela permettra d’initier des projets de développement dans les régions de l’intérieur et d’inciter les jeunes à y rester», a déclaré, de son côté, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, qui a également souligné l’importance d’inclure les politiques publiques sur le changement climatique, la migration, l’emploi et la santé dans les plans de développement économique et social.

Selon un communiqué de son ministère, Lahmar a appelé à la création de mécanismes qui augmentent la résilience et la capacité d’adaptation, ainsi qu’à l’élaboration de plans et programmes à court, moyen et long terme.

Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a évoqué, de son côté, les progrès du système environnemental en Tunisie et sa contribution aux efforts internationaux visant à atténuer les impacts du changement climatique, notamment dans les domaines de la migration et de la mobilité humaine.

Le chef de mission de l’OIM a exprimé la volonté de l’organisation de poursuivre la coopération avec toutes les parties conformément aux conventions internationales dans les domaines du climat et des migrations, saluant l’engagement de la Tunisie dans la gestion du changement climatique pour limiter ses impacts négatifs. sur les mouvements de population.

I. B.