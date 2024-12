Migration : Jeux de rôle à Médenine 

A l’occasion de la Journée internationale des migrants, le 19 décembre 2024, l’OIM a organisé des activités engageantes ciblant ses 116 bénéficiaires du foyer de Médenine, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Des jeux de rôle pour les adultes sur le droit à l’éducation, les droits des enfants et la lutte contre la traite ont suscité un grand intérêt et des échanges constructifs. Les débats après chaque mise en scène ont permis d’approfondir la réflexion sur les défis rencontrés par les migrants, et ont renforcé la compréhension des enjeux liés à la migration.

La présence d’une professeure de théâtre a offert un cadre sécurisant et encourageant pour l’expression des participants.

Des ateliers créatifs autour du thème du voyage et de la migration ont également rencontré un grand succès auprès des enfants qui se sont investis dans la réalisation de leurs œuvres.

La journée s’est terminée par une célébration musicale qui a permis à tous de partager un moment convivial, soulignant la diversité et la solidarité internationale.

Cette initiative a été rendue possible grâce au programme Namad (North Africa Migration and Development Programme).