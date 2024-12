Pour une approche nouvelle en matière de développement local en Afrique

Le président de la république, Kaïs Saïed estime que la Tunisie a adopté, sous sa conduite, une approche nouvelle en matière de développement local et de décentralisation.

C’est ce qu’il a affirmé lors de sa rencontre, vendredi 20 décembre 2024, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Kamel Madouri, qui l’a représenté lors de la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l’Union africaine (UA) sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, qui se sont tenues cette semaine en Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence de la république, le chef de l’Etat a souligné que les approches de décentralisation et de délégation de pouvoir qui ont prévalu pendant des décennies ont toutes prouvé leur inefficacité. «Il est temps de les réviser pour atteindre l’intégration souhaitée», a-t-il plaidé, estimant sans doute que l’élection et la mise en place du Conseil national des régions et des districts (CNRD), la seconde chambre parlementaire, est un jalon dans cette direction. Ainsi que le soutien apporté par l’Etat aux entreprises communautaires (ou citoyennes) créées dans les régions intérieures longtemps négligées par les planificateurs de la capitale.

La 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l’UA sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation a clôturé, le même jour, ses travaux avec l’adoption de la Déclaration de Tunis, qui appelle à prendre en considération les résultats du premier Forum urbain africain tenu en septembre 2024 en Ethiopie à travers la mise en application de ses recommandations en vue de concrétiser la vision de l’Agenda africain 2063.

La Déclaration appelle également à mobiliser les ressources nécessaires au CTS n°8 de l’UA afin qu’il puisse s’acquitter pleinement de son rôle.

«Les Etats membres de l’UA doivent œuvrer en faveur de la ratification universelle de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la fonction publique et de l’administration», lit-on notamment dans ladite déclaration qui invite l’UA à faire de l’urbanisation le thème annuel dans les années à venir.

Lors d’un point de presse tenu peu après l’adoption de la Déclaration de Tunis, le ministre de l’Environnement Habib Abid a passé en revue les principales recommandations, en soulignant l’élection d’un nouveau bureau du CTSn°8 de l’UA qui sera présidé par l’Ouganda, outre la commémoration de la Journée continentale africaine de la décentralisation à partir de 2026.

I. B.