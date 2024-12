Brouillard et visibilité réduite : L’INM appelle à la vigilance

L’Institut national de la météorologie (INM) a diffusé, dans la soirée de ce mardi 17 décembre 2024, une alerte au brouillard dans certaines régions du pays.

Dans son bulletin spécial, l’INM indique que le temps sera brumeux et que des brouillards épais sont attendus principalement dans les zones côtières et les régions basses, cette nuit et se poursuivront durant la matinée du mercredi 18 décembre 2024.

La même source a ajouté que la visibilité sera réduite à moins de 300 mètres et a de ce fait appelé à la vigilance, tout en précisant que les brouillards épais se dissiperont progressivement à partir de 9h.

Y. N.