Entre «Manich Radi» et «Rani maa bladi» ou le difficile débat politique en Algérie

En Algérie, le débat politique entre les «dissidents» qui revendiquent des changements et les «patriotes» qui défendent leur pays bat son plein… sur les réseaux sociaux. Et dans ce débat, les propos des uns et des autres traduisent un profond malaise général.

En Algérie, des militants, des politiques, des associations, des citoyens et même des journalistes ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux promouvant le hashtag «Rani maa bladi» (Je suis aux côtés de mon pays), qui vise à soutenir la stabilité et à rejeter ce qui est défini comme des «tentatives de déstabilisation».

Cette mobilisation fait suite à une initiative similaire lancée par certains dissidents algériens à l’étranger avec le hashtag «Manich Radi» (Je ne suis pas satisfait), qui appelle à un changement politique. En quelques heures, le hashtag lancé en Algérie était en vogue sur X (anciennement Twitter) et Facebook, comme le constate le site francophone TSA.

Toujours selon TSA, le hashtag venu de l’étranger aurait en réalité été lancé par des Marocains avec le soutien de leur nouvel allié israélien, à partir de faux comptes et pages attribués à des Algériens. L’affrontement entre les deux initiatives a réchauffé le débat politique public dans le pays du président Abdelmadjid Tebboune.

Pour l’instant, il n’y a eu aucun commentaire officiel de la part des autorités algériennes, qui prennent habituellement au sérieux les débats sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui adoptent un discours critique à l’égard du gouvernement et de sa politique.

