Jésus est Palestinien

Emouvant message d’un prêtre palestinien** à l’occasion de la fête de Noël que célèbrent aussi les nations qui ont armé Netanyahu pour commettre un génocide sur la terre où est né le Christ.

Lahouari Addi *

Si l’on permet cet anachronisme, combien de Chrétiens de par le monde savent que Jésus-Christ, né en Palestine, est un Palestinien? Avec le même anachronisme, combien d’entre eux savent que Moïse est Egyptien?

Si l’on garde en mémoire les lieux de naissance et la culture de ces deux prophètes, on se demande pourquoi l’Occident a une telle hostilité envers la terre d’où ils ont importé leur spiritualité.

Dans une conférence célèbre prononcée en 1947 à Damas, Michel Aflak, le fondateur du parti Baath, reprochait aux Européens leur ingratitude vis-à-vis des Arabes qui leur ont fourni leurs prophètes. En effet, disait-il, Moïse et Jésus sont des Arabes. Mais ce que ne percevait pas Aflak à cette époque, c’est que l’Europe avait cessé d’être chrétienne pour devenir capitaliste. Aux Croisades du Moyen Age ont succédé les impératifs marchands pour qui le canal de Suez et les puits de pétrole étaient indispensables à l’accumulation du capital dans le cadre de l’ordre international colonial.

Les racines métaphysiques et spirituelles de l’Europe

Dès le début du 20e siècle, les gouvernements britanniques et français étaient favorables à la formation d’un foyer juif en Palestine pour deux motifs : contrôler le Moyen-Orient en raison de sa position stratégique, et se débarrasser des Juifs européens. Dès sa création, Staline avait reconnu Israël espérant que les juifs de l’Union Soviétique s’y installeront.

Ce n’est donc pas par sympathie pour les juifs que les dirigeants européens étaient favorables à la création d’Israël.

L’antisémitisme est une doctrine idéologico-culturelle enracinée en Europe. Vers la fin du 18e siècle est apparu un mouvement hostile au judéo-christianisme, prétendant que les racines métaphysiques et spirituelles de l’Europe proviennent d’Athènes et non de Jérusalem. Appelée l’aryanisme, cette doctrine a trouvé son prolongement dans le nazisme qui l’a traduite en actes dans les chambres à gaz en tuant des millions de personnes. Hitler déclarait qu’il fera disparaître les Arabes de la surface de la terre après avoir éliminé tous les Juifs. L’antisémitisme est une doctrine haineuse des Juifs mais aussi des Arabes. Ironie de l’histoire, Netanyahu s’inscrit dans la logique aryaniste en tuant en masse des membres de l’autre branche des Sémites, les Arabes palestiniens.

L’enfant Jésus sous les bombardements israéliens.

Le colonialisme européen a fait le lit du sionisme

Le sionisme n’a rien à voir avec la religion juive. C’est un mouvement européen qui a été créé par des idéologues laïcs et athées d’origine juive s’inscrivant dans la logique coloniale de l’expansion de l’Europe. De nombreux intellectuels juifs, parmi lesquels Sigmund Freud et Albert Einstein, avaient compris que le judaïsme était utilisé comme ressource politique pour justifier la création d’une colonie européenne au détriment des Palestiniens. Ils avaient perçu que l’avenir des Juifs était de conquérir leurs droits légitimes à la citoyenneté dans leurs différents pays et non de fonder un Etat colonial où ils opprimeraient les autochtones. Car le croyant juif, comme le croyant chrétien ou musulman, ne peut pas s’identifier à un Etat.

Lorsque la religion définit l’identité politique et se propose de créer un Etat, c’est la porte ouverte à l’oppression et aux meurtres collectifs. C’est ce qui se passe à Gaza avec la complicité de l’Occident qui fête la naissance de Jésus chaque année et qui tue ses enfants toute l’année.

* Professeur à l’Institut des études politiques de l’Université de Lyon.

** Dans ce message, le prêtre rappelle aux Chrétiens du monde entier que leur célébration de Noël n’a aucun sens s’ils ne prêtent pas attention à la Palestine et aux enfants de Palestine, le pays où est né Jésus-Christ.