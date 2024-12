Profil : Nour Rawafi,le Tunisien à la tête de la mission solaire de la Nasa

La sonde solaire Parker de la Nasa devait entrer dans l’histoire mardi en survolant l’atmosphère extérieure du Soleil. L’astrophysicien tunisien Nour Rawafi jouerait un rôle central dans cette mission. L’objectif de la mission est d’aider les scientifiques à en savoir plus sur l’étoile la plus proche de la Terre. (Illustration: Nour Rawafi / la sonde Parker Solar Probe volant dans atmosphère extérieure du Soleil).

La sonde n’ayant pas été en contact avec l’étoile, les opérateurs de la mission n’auront pu confirmer son état de santé après son survol.

La sonde Parker devait voler à 6,1 millions de kilomètres de la surface du Soleil à 6 h 53 EST (11 h 53 GMT). Se déplaçant à une vitesse pouvant atteindre 692 000 km/h, la sonde résiste à des températures allant jusqu’à 982 degrés Celsius, a indiqué la Nasa sur son site Internet.

Au cœur de cette mission se trouve Rawafi, astrophysicien tunisien et chercheur au laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins. Rawafi dirige les efforts visant à découvrir les mystères du Soleil, démontrant ainsi comment les talents tunisiens façonnent les frontières de l’exploration spatiale.

«Nour et son équipe dévoilent les mystères de notre étoile, de la compréhension des tempêtes solaires qui impactent la Terre à la collecte de données révolutionnaires qui alimenteront les découvertes pendant des décennies», a déclaré l’ambassade des États-Unis à Tunis dans un message sur Facebook, célébrant le scientifique. Et d’ajouter : «Cette mission impressionnante reflète à la fois l’éclat de l’ingéniosité humaine et le rôle vital que joue le talent tunisien dans l’avancement de l’exploration scientifique à l’échelle mondiale.»

De Tunis El Manar à Johns Hopkins

Rawafi est diplômé de l’Université de Tunis El Manar avec une maîtrise en physique fondamentale et a obtenu son doctorat de l’Université Paris XI à Orsay, en France.

Les recherches du scientifique tunisien s’étendent sur un large éventail de domaines solaires et héliosphériques, en mettant l’accent sur la couronne solaire dynamique – la couche la plus externe de l’atmosphère du soleil, visible lors d’une éclipse solaire sous la forme d’un halo lumineux.

Ses principales contributions ont porté sur les champs magnétiques du soleil, qui contrôlent de nombreuses activités solaires et influencent la météo spatiale. Il a également travaillé sur la spectropolarimétrie coronale, une technique qui permet de comprendre les champs magnétiques et les propriétés physiques de l’atmosphère extérieure du soleil.

Avant de rejoindre le laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins en 2008, il a travaillé à l’Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire en Allemagne et au National Solar Observatory aux États-Unis.

Rawafi est également membre de l’American Geophysical Union et de l’American Astronomical Society/Solar Physics Division (SPD).

Premier passage de sonde en 2021

Lorsque la sonde solaire Parker est passée pour la première fois dans l’atmosphère solaire en 2021, elle a découvert de nouveaux détails sur les limites de l’atmosphère du soleil et a recueilli des images rapprochées des banderoles coronales, des structures en forme de cuspides observées lors des éclipses solaires.

Depuis son lancement en 2018, la sonde s’est progressivement rapprochée du soleil, utilisant les survols de Vénus pour l’attirer gravitationnellement dans une orbite plus serrée avec le soleil.

Un instrument à bord du vaisseau spatial a capturé la lumière visible de Vénus, offrant aux scientifiques une nouvelle façon de voir à travers les épais nuages ​​de la planète jusqu’à la surface en dessous, a déclaré la Nasa.

Avec Reuters