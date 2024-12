Tunis : Vacances vertes au Belvédère du 2 au 5 janvier 2025

L’Association des amis du Belvédère propose un séjour de loisir et de découverte pour Enfants (6/8 ans et 9/11ans) sur le thème des graines où la nature sera la source de toutes les découvertes et de tous les émerveillements.

Durant quatre jours, soit du 2 au 5 janvier 2025, les enfants découvriront tout ce qu’il faut savoir sur les semences, la protection des écosystèmes et la nutrition.

Ils participeront également à des ateliers créatifs et scientifiques, profiteront de sorties enrichissantes et assisteront à des projections de film

Au programme :

Expérimentation de semis et jardinage :

Graines et créations artistique

OGM, Graines, santé et alimentation

Ils s’amuseront également à préparer de délicieuses recettes à base de graines, tout en explorant les secrets d’une cuisine saine et durable. Une expérience à la fois enrichissante et savoureuse !

Tranche d’âge: deux groupes par tranche d’âge ( un groupe pour les 6/8 ans et un groupe pour les 9/11 ans) Les activités seront adaptées à chaque catégorie

Effectif : 18 enfants par groupe

Lieu: le parc du Belvédère ( dans le parc du Belvédère, dans le jardin et le local de l’AAB)

Dates: du 2 au 5 janvier de 9h à 13h

Direction: Emna Charfi et Thouraya Chahed,

Frais de participation : ce programme est destiné aux enfants des adhérents de l’AAB.

Frais de participation : 80dt par enfant , cela inclut les frais d’encadrement et d’animation, matériel, assurance,

Frais Adhésion à l’AAB pour les parents : 20dt par an

Communiqué