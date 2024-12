Sousse : le 14e Fifej se déroulera dans 8 au 12 avril 2025  

La 14e édition du Festival international du film de l’enfance et de la jeunesse de Sousse (Fifej) se déroulera dans 8 au 12 avril 2025, sous le slogan «Pour ne jamais croire qu’une ville comme Sousse est privée de cinéma : Ici commence notre avenir».

Le comité directeur du festival a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la compétition officielle des longs et courts métrages, ainsi que l’ouverture des candidatures pour participer à la section Ciné Jeunesse. Le dernier délai est fixé pour le 15 mars 2025.

Le Fifej, fondé en 1991, était organisé initialement tous les deux ans, avant de devenir, à partir de 2014, un rendez-vous cinématographique annuel incontournable.

Organisé par l’association Fifej Sousse avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), en partenariat avec la municipalité de Sousse, le Fifej présente des films grand public tout en organisant des rencontres entre cinéphiles, réalisateurs, producteurs, distributeurs, techniciens, interprètes et différents acteurs du milieu cinématographique.