Yémen : le chef de l’OMS sort indemne d’une frappe aérienne israélienne

Le chef de l’Organisation mondiale de la sante (OMS) est sorti indemne de l’attaque aérienne menée par Israël contre l’aéroport de Sanaa, au Yémen, jeudi 25 décembre 2024. Un membre de l’équipage a été blessé et deux personnes sont décédées.

Dans un communiqué de presse et sur son compte X, le directeur général de l’OMS a expliqué qu’il s’était rendu au Yémen pour négocier la libération des fonctionnaires de l’Onu retenus en otage depuis plusieurs mois, ainsi que pour évaluer la situation sanitaire et humanitaire dans le pays. La mission terminée, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus et son équipe s’apprêtaient à rentrer, lorsque l’aéroport a été attaqué.

«Alors que nous étions sur le point d’embarquer pour notre vol en provenance de Sanaa, il y a environ deux heures, l’aéroport a été bombardé depuis l’air. L’un des membres de l’équipage de notre avion a été blessé. Au moins deux personnes auraient été tuées à l’aéroport», a déclaré Dr Tedros dans un communiqué de presse et sur son compte X.

«La tour de contrôle du trafic aérien, la salle d’embarquement (située à quelques mètres de l’endroit où nous nous trouvions) et la piste d’atterrissage ont été endommagées», a-t-il ajouté.

La délégation de l’OMS devra attendre que les dommages subis par l’aéroport soient réparés avant de pouvoir repartir.

Au nom de l’OMS, le Dr Tedros a présenté ses condoléances aux familles dont les proches ont été tués lors de la frappe aérienne israélienne. Et l’OMS a réitéré son appel à la libération immédiate des otages.

«Les humanitaires ne sont pas des cibles»

Pour sa part, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) a exprimé sa tristesse face à l’accident d’avion et s’est joint aux condoléances adressées à toutes les familles touchées.

«Nos pensées les accompagnent dans cette période difficile. Nous souhaitons aux blessés un prompt rétablissement», a déclaré l’Unicef.

Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial (Pam) a déclaré être «profondément préoccupé» par le ciblage de l’aéroport de Sanaa qui affecte les opérations de son service aérien humanitaire Unhas.

Un membre du personnel aérien sous contrat avec le Pam a été blessé au cours de l’incident et reçoit actuellement un traitement médical. «Les humanitaires ne sont pas des cibles», a rappelé le Pam sur son compte X, soulignant que «l’Unhas est une bouée de sauvetage essentielle pour la communauté humanitaire au Yémen et dans le monde entier».