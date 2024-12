L’art tunisien s’invite en Côte d’Ivoire

Une délégation culturelle et artistique tunisienne a entrepris un voyage d’études en Côte d’Ivoire axé sur l’échange, le dialogue, la découverte et le partage.

Ce voyage s’est déroulé à l’occasion de la 8e Biennale internationale des arts d’Abidjan, qui se tient du 22 novembre au 30 décembre 2024 et vise à renforcer les échanges culturels entre les pays africains, en particulier entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire.

Grâce à des ateliers, des expositions et des rencontres à l’Institut français à Abidjan, à l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (Insaac)

à Cocody et au Centre technique des arts appliqués de Bingerville (CTAA), l’artiste visuelle photographe Nadia Hmani et les artistes plasticiennes Olfa Methnani, Rihem Ben Othmen et Sana Mahfoudhi ont pu s’immerger dans une expérience riche et unique, mettant en lumière la diversité artistique et la richesse culturelle des deux nations. Elles ont eu aussi l’occasion de collaborer et d’enrichir leurs pratiques respectives.

Cette initiative, soutenue par des organisations tunisiennes dédiées à la promotion de l’art et de la culture, contribue à établir un lien entre les pratiques artistiques et les cultures des deux pays, tout en célébrant les traditions et l’innovation dans le domaine de l’art et témoigne d’un engagement à offrir aux artistes l’opportunité de se faire connaître à l’international.