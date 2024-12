Les lauréats du concours «Écrire pour l’écran» 2024

La 1ère édition du concours «Écrire pour l’écran», organisée par l’Espace Culturel Artea en collaboration avec Diletta d’Ascia et Nidhal Chatta, a dévoilé ses lauréats lors d’une cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 28 décembre 2024, au dit espace Artea à l’Aouina, Tunis.

La cérémonie a également été l’occasion de remettre des certificats aux participants des ateliers de scénarios organisés dans le cadre du concours. Ces ateliers ont été conçus pour soutenir les talents émergents et offrir aux auteurs des outils pratiques en vue de développer leurs projets d’écriture.

Cette première édition du concours a ainsi attiré un large éventail de talents venant de Tunisie, mais aussi d’Europe, de Madagascar, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

Le jury composé de Nidhal Chatta, Diletta d’Ascia, Nabil Rejaibi, Youssef Lakhoua et Nidhal Clemengui a décerné trois prix, trois mentions spéciales ainsi que le prix de l’Alliance Française de Tunis.

Les lauréats de cette édition sont :

· Premier prix : Sonia Gandoura et Valérie Wuillez pour «Ce que nous sommes»;

· Deuxième prix : Khaled Trabelsi pour «Les délices d’Habiba»;

· Troisième prix : Malek Sebai pour «Des gens comme nous».

Mentions spéciales du jury :

· Aina Randrianatoandro pour «Sitraka et Telina»;

· Sayida Bourguiba pour «Au cœur des voix noires de Jerba»;

· Aida Hamza pour «Les enfants et le trésor de Zaghouan».

Le jury a salué la diversité, la portée et la profondeur des thèmes abordés, allant de l’émigration à la violence de genre.

Les œuvres soumises ont également exploré une variété de genres, notamment le roman noir, le surréalisme et des récits inspirés d’histoires réelles, tout en mettant en avant la sensibilité et la vision de leurs auteurs.

Parmi les invités d’honneur de la cérémonie figuraient Rym Ernez Zayane, représentante de la Biat, sponsor officiel de l’événement, Aslan Ben Rejeb, président de la Conect, Tony Radossi et Roberto d’Ascia, conseillers du Comites Tunisie, et Mohamed Aissaoui, président de l’Alliance française de Tunis.