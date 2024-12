Tunisie : la magie du grand écran à portée des communautés isolées

Comme beaucoup de ses compatriotes tunisiens, Amine Elhani, 23 ans, n’est jamais allé au cinéma, mais grâce à un cinéma mobile qui fait le tour du pays, il peut enfin profiter du grand écran. (Photo: des ouvrier.ère.s d’usines à Djammel vont prendre place dans le cinéma ambulant).

Le camion rouge vif du Cinéma Tdour, ou «cinéma mobile», a transformé des parkings et des terrains d’usine dans des villes et quartiers mal desservis à travers le pays en cinémas éphémères.

Dans la ville centrale de Djemmal (Monastir), des dizaines d’ouvriers ont déchargé le camion extensible, installant facilement un cinéma en plein air entièrement équipé de 100 places.

«L’écran est immense et les effets sonores sont incroyables», a déclaré Elhani, qui n’avait jusqu’ici regardé des films que sur son téléphone ou son ordinateur. Il n’avait «jamais eu la chance d’aller au cinéma», a-t-il déclaré à l’AFP. «C’est une expérience fantastique, surtout parce que je regarde avec des amis», a-t-il ajouté.

Les salles de cinéma sont rares en Tunisie : on en compte seulement 15 et elles sont principalement concentrées dans les grands centres urbains.

Conscient de cette pénurie, CinemaTdour a été lancé en mai par le réseau culturel privé Agora et l’association à but non lucratif Focus Gabes, avec le financement de donateurs privés.

«Nous voulions trouver un moyen de toucher le plus grand nombre de spectateurs possible, en peu de temps et avec un budget limité, tout en leur offrant une expérience cinématographique authentique», a expliqué à l’AFP Ghofrane Heraghi, directrice du projet. «J’ai hâte de voir à quoi ça ressemble à l’intérieur et quels films ils vont montrer», a-t-elle déclaré.