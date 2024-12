 ‘‘Personne n’y comprend rien’’, le film qui éclaire un scandale d’État

Alors que s’ouvre le procès de l’affaire des financements libyens, le documentaire ‘‘Personne n’y comprend rien’’, réalisé par Yannick Kergoat, arrive sur les écrans pour plonger le spectateur au cœur de l’un des scandales politiques les plus marquants de la Ve République en France.

Financements occultes, relations troubles entre un président français et un dictateur libyen, campagnes électorales corrompues, et même des conséquences militaires et humaines dramatiques : l’affaire Sarkozy-Kadhafi est un mélange explosif de pouvoir, d’argent noir et de diplomatie.

Ce film s’attaque à l’énigme que résumait Nicolas Sarkozy lui-même : «Personne n’y comprend rien». Grâce au travail minutieux des journalistes de Mediapart, tels que Fabrice Arfi et Karl Laske, le documentaire promet de rendre cette affaire accessible et limpide.

Narré par l’actrice Florence Loiret Caille, le film s’appuie sur 14 ans d’enquêtes et de révélations, tout en posant une question essentielle : quel est le coût démocratique de telles affaires ?

Une double actualité : au tribunal et au cinéma

Les débats autour du film réuniront des intervenants de renom, notamment Fabrice Arfi (journaliste d’investigation), Julia Cagé (économiste), Patrick Haimzadeh (ancien diplomate), Danièle Klein (juriste) et François Molins (procureur général près la Cour de cassation).

Le film arrive à un moment crucial avec le début du procès de l’affaire des financements libyens (6 janvier) et la sortie en salles du documentaire (8 janvier). Avec ce timing, ‘‘Personne n’y comprend rien’’ promet de participer au débat public en France en offrant une compréhension claire et rigoureuse de cette affaire complexe.

Plus qu’un simple documentaire, ce film est une mise en lumière des mécanismes d’un scandale qui dépasse les frontières de la politique française. Entre démocratie et dictature, il montre comment les rouages du pouvoir peuvent affecter des millions de vies.

Djamal Guettala