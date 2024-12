Le Djérid vibre aux rythmes du Festival des Oasis de Tozeur

Tozeur a été le théâtre d’un des événements incontournables pour les amoureux du charme du désert avec la 45e édition du Festival International des Oasis de Tozeur, le plus grand événement culturel et touristique du sud tunisien, qui s’est tenu du 27 au 30 décembre 2024.

Née en 1938 sous le nom de Festival du Palmier-Dattier, la manifestation a ensuite évolué au fil des années, devenant une fenêtre ouverte sur la civilisation, la culture, l’art et l’histoire de la région du Djérid.

L’édition 2024 a réuni des participants venus de Tunisie, d’Algérie, du Mali, de Côte d’Ivoire, de France, d’Italie, du Royaume-Uni et du Japon pour un programme qui comprenait des courses équestres et de dromadaires, des défilés de majorettes et de marionnettes géantes, des spectacles, des rencontres, des expositions, des performances et des ateliers divers.

L’événement a mis en valeur le patrimoine Djérid à travers l’artisanat, la musique soufie (aïssaouia), le folklore et la poésie populaire.

D’un certain intérêt également, une exposition d’art regroupant des artistes tunisiens et étrangers, ainsi qu’une exposition collective intitulée «Sons et lumières» (Touyour Ezzina), avec la participation d’artistes de tous les pays représentés.

Lors de l’ouverture, le public, venu nombreux pendant les quatre jours du Festival, a également pu assister à une performance artistique visuelle sur le célèbre poète tunisien Abou El Kacem Chebbi, axée sur la civilisation, la dimension historique et culturelle du Djérid, sa région natale.

Les festivités comprenaient une série de défilés pour célébrer l’oasis et les rythmes folkloriques locaux. De même, des ateliers ont été proposés, dont un sur la calligraphie arabe animé par des artistes tunisiens et algériens, ainsi qu’un atelier dédié à la peinture à l’huile. La musique a toujours été au centre de l’attention avec des performances mettant en valeur le patrimoine mélodique du sud tunisien, avec Manel Ahmed, Moez Troudi, Abderrahmane Chikhaoui, et la compagnie féminine Tulipe, avec la participation des étudiants de l’Institut de musique de Tozeur.