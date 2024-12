The Best places to go 2025 : Djerba, ou les vibrations d’une île méditerranéenne

Avec des villages vieux de 1 000 ans, des plages turquoise et une cuisine délicieuse en abondance, il n’est pas étonnant que Djerba soit appelée l’île des rêves. Et qu’elle figure parmi ‘‘The Best places to go 2025’’ , selon un classement établi par les professionnels du voyage pour le compte du site Condé Nast Travel.

Lee Middleton

Abritant la plus ancienne synagogue d’Afrique, plus de 300 mosquées, une église catholique et un village millénaire orné de peintures murales contemporaines, Djerba est un rappel délicieusement peu orthodoxe – et bien nécessaire – que les humains réunis dans un splendide isolement peuvent réussir.

Cette île de palmiers dattiers et d’oliviers, située au sud de la mer Méditerranée et réputée être le véritable pays des mangeurs de lotus (où les hommes d’Ulysse consommaient des fruits mythiques), propose aujourd’hui des formes plus bénignes d’envoûtement culinaire.

En tant qu’hôte du tout premier festival de la capitale mondiale de la cuisine insulaire en 2025, Djerba accueillera des chefs représentant les cuisines insulaires du monde entier dans un concours de gloire gastronomique, avec de la musique live et des activités nautiques en guise de support attendu. Les gourmets qui ne peuvent pas assister au festival peuvent toujours profiter des circuits «culinaires/culturels» récemment lancés par Destination Djerba.

En hommage à l’industrie artisanale de l’huile d’olive de l’île, des événements tels que des ateliers gastronomiques (pensez aux chefs locaux et aux mixologues jouant avec les saveurs régionales) et des dégustations d’huile d’olive font revivre les anciens huileries souterraines de l’île.

Pour ne pas oublier que Djerba est également une destination balnéaire célèbre, avec ses eaux turquoise, ses troupeaux de flamants roses et ses chameaux bien habillés, le Marriott Djerba, An All-Inclusive Resort ouvrira ses portes sur l’île au cours du second semestre de l’année.

Vous recherchez un endroit plus intime? La maison d’hôtes Dar Dhiafa, joyau de l’architecture traditionnelle, fêtera son 25e anniversaire avec une rénovation qui promet un rafraîchissement spectaculaire d’ici l’été 2025.

Enfin, l’ajout par Easy Jet de deux lignes de vol directes depuis le Royaume-Uni (Londres et Manchester) en novembre 2024, combiné à la politique d’exemption de visa récemment annoncée par la Tunisie pour 95 pays, facilite plus que jamais l’accès à l’île des rêves, qui porte bien son nom.

* Journaliste américaine basée à Cape Town en Afrique du sud.