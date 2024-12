Les États-Unis transfèrent un détenu de Guantanamo en Tunisie

Le ministère américain de la Défense a annoncé lundi 30 décembre 2024 que le détenu de Guantanamo Ridah Bin Saleh Al-Yazidi (ou Ridha Ben Salah Yazidi) avait été rapatrié en Tunisie, un transfert qui laisse 26 détenus dans la base américaine à Cuba.

Yazidi, né le 24 janvier 1965, est arrivé à Guantanamo le jour de son ouverture, le 11 janvier 2002, et n’a jamais été inculpé. Il a été remis au gouvernement tunisien, a déclaré le Pentagone dans son communiqué de presse.

«Le 31 janvier 2024, le secrétaire à la Défense (Lloyd) Austin a notifié au Congrès son intention de soutenir ce rapatriement et, en consultation avec notre partenaire en Tunisie, nous avons rempli les conditions requises pour un transfert responsable», indique le communiqué de presse.

Le transfert a eu lieu quelques jours après que le Pentagone a annoncé le rapatriement de trois autres détenus, alors que l’administration Biden s’efforce de réduire le nombre de personnes détenues dans ce tristement célèbre établissement.

Selon une évaluation militaire américaine de 2007, Yazidi était accusé d’être membre du groupe militant Al-Qaïda.



Cependant, les groupes de défense des droits de l’homme critiquent depuis longtemps ces évaluations, affirmant qu’elles se sont souvent révélées peu fiables.

Le Pentagone a déclaré dans un communiqué de presse au début du mois que Mohammed Farik bin Amin et Mohammed Nazir bin Lep, tous deux Malaisiens, ont été renvoyés dans leur pays d’origine pour purger le reste d’une peine de cinq ans imposée en juin. Les autorités avaient également annoncé le transfert de Mohammed Abdul Malik Bajabu au Kenya.

Quatorze des 26 détenus restants sont éligibles au transfert, selon le Pentagone. Trois autres sont éligibles à un examen périodique.

«Les États-Unis apprécient le soutien apporté aux efforts américains en cours en vue d’un processus délibéré et approfondi visant à réduire de manière responsable la population carcérale et à terme à fermer le centre de Guantanamo Bay», a déclaré le Pentagone dans un communiqué annonçant le rapatriement de Bajabu plus tôt ce mois-ci.

Les dossiers de sept autres détenus sont en cours devant des commissions militaires, le processus judiciaire au cours duquel les détenus sont jugés. Deux détenus ont été reconnus coupables et condamnés par ces commissions.

