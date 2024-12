Tunisie : passeport obligatoire pour les Européens à partir du 1er janvier 2025  

A partir du 1er janvier 2025, les touristes européens ne pourront plus se rendre en Tunisie avec leur carte nationale d’identité, et devront présenter un passeport valable au moins trois mois pour visiter le pays.

A partir du 1er janvier 2025, la Tunisie exigera de tous les étrangers entrant dans le pays de présenter un passeport valable plus de trois mois.

Cette nouvelle réglementation, confirmée par l’ambassade de Tunisie en France et la diplomatie française, marque un changement important dans les procédures d’entrée des voyageurs internationaux, notamment pour les ressortissants de certains pays qui pouvaient auparavant utiliser leur carte nationale d’identité (CNI) pour entrer dans le pays.

Changement majeur pour les touristes européens

Jusqu’à présent, les citoyens des pays européens pouvaient se rendre en Tunisie sans passeport, à condition de voyager dans le cadre d’un circuit organisé ou via une agence de voyages agréée. Cette flexibilité, qui prendra fin le 31 décembre 2024, a facilité les séjours touristiques et encouragé les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays de l’Union européenne. Il suffisait aux voyageurs de présenter leur CNI accompagnée d’un document prouvant leur inscription à un voyage organisé (voucher, réservation d’hôtel, billet aller-retour sur un vol régulier ou charter, etc.).

Avec cette nouvelle mesure, les voyageurs devront désormais s’assurer d’avoir un passeport valable au moins trois mois avant de planifier leur séjour en Tunisie, que ce soit à des fins touristiques, professionnelles ou familiales. Ce changement met fin à une exception qui durait depuis plusieurs années.

Conséquences pour les voyageurs

Ce changement implique que les voyageurs devront s’organiser à l’avance.

Ceux qui n’ont pas de passeport, ou dont le passeport est périmé, devront entamer les formalités administratives, qui peuvent prendre plusieurs semaines en fonction des délais dans leur pays d’origine.

Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, cette nouvelle règle pourrait entraîner une baisse temporaire des réservations, notamment de la part des touristes habitués à voyager avec leur passeport unique. Ils devront toutefois s’adapter en sensibilisant leurs clients et en les aidant à préparer les documents requis.

Que faire pour se préparer ?

Pour éviter toute déception, il est conseillé aux voyageurs qui prévoient de se rendre en Tunisie après le 1er janvier 2025 de vérifier la validité de leur passeport et le renouveler si nécessaire; contacter les ambassades ou consulats tunisiens si on a des questions sur les nouvelles conditions d’entrée; prévoir suffisamment de temps pour les formalités administratives avant le départ.

Le visa électronique pour prochainement

En plus de l’obligation du passeport, la Tunisie s’apprête à introduire prochainement un système de visa électronique, ou e-Visa.

Ce système permettra aux voyageurs de déposer leurs demandes de visa en ligne, réduisant ainsi les délais de traitement et simplifiant les procédures administratives. Ce futur système vise à moderniser les services consulaires et à rendre l’accès au territoire tunisien plus rapide et plus pratique, notamment pour les touristes et les hommes d’affaires. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la digitalisation des procédures, devrait renforcer l’attractivité de la Tunisie en tant que destination compétitive à l’échelle mondiale.

Source : VisaNews.