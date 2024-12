Crash à l’aéroport de Muan : La Tunisie solidaire avec la Corée du Sud

Suite à la tragédie du crash de l’avion coréen survenu dans la matinée du 29 décembre 2024, ayant fait 179 victimes, la Tunisie exprime sa solidarité avec la République de Corée amie, son gouvernement et son peuple.

La Tunisie, qui a également exprimé son soutien à la Corée du Sud dans cette douloureuse épreuve, a adressé ses condoléances les plus sincères et ses sentiments de profonde compassion aux familles des défunts, tout en leur souhaitant courage et réconfort et en exprimant ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Et d’ajouter : La Tunisie est confiante dans la capacité du peuple coréen ami à surmonter cette tragédie grâce à sa volonté inébranlable et son esprit de solidarité.

Notons qu’au lendemain du plus grave crash de son histoire ayant fait 179 morts sur les 181 passagers (seuls une hôtesse de l’air et un steward ont survécu) , la Corée du Sud, qui a décrété un deuil national de sept jour, a annoncé une « inspection complète » de sa flotte d’avions Boeing 737-800.

Par ailleurs, selon les premiers éléments de l’enquête diffusés par les autorités, une collision avec des oiseaux serait la cause présumée de ce drame.

Y. N.