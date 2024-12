‘‘Helter Skelter’’: de la secte à la profession; des mécanismes de l’emprise sur les esprits

En août 1969, cinq personnes, dont l’actrice Sharon Tate enceinte au huitième mois, étaient sauvagement assassinées vers minuit dans une villa des hauteurs de Hollywood louée par son époux le metteur en scène Roman Polanski, alors en Europe.

Dr Mounir Hanablia *

Ce n’est que deux mois plus tard que l’identité des tueurs sera établie, trois femmes et un homme, un groupe appartenant à une secte se prénommant La Famille, vivant en autarcie, à l’orée du désert sous l’autorité d’un gourou, à l’origine un adolescent en rupture de ban, auteur de hold-up, violeur, adepte de la drogue, du sexe libre et du meurtre, Charles Manson, une réincarnation de Jésus-Christ et selon ses disciples disposant de pouvoirs surnaturels.

Dès lors l’enquête aura pour objet principal de prouver sa culpabilité, alors que ses disciples n’auront de cesse de le disculper, y compris contre la volonté de leurs propres avocats, dont l’un sera assassiné et abandonné dans la nature et dont le corps démembré et décapité ne sera découvert que plusieurs mois plus tard.

Il s’avèrera que des membres de ce groupe avaient assassiné une autre famille, les époux La Bianca, à vingt quatre heures d’intervalle, et les mots écrits avec le sang des victimes ressemblaient à ceux retrouvés sur les murs de la maison de Polanski, mais la Police n’en tirera à tort aucune conclusion sur l’origine commune des assassinats.

Hâter la fin du monde

Ce n’est qu’à la suite d’un procès de 9 mois et demi que la culpabilité des suspects, trois jeunes femmes ne dépassant pas vingt trois ans d’âge, et un homme, Charles Manson lui même, sera établie, et qu’ils seront condamnés à la peine de mort. Elle sera commuée en prison à perpétuité après la suppression de la peine capitale dans l’Etat de Californie.

Le plus étrange dans cette série de meurtres (9 personnes assassinées) demeurera le mobile. L’accusation établira l’importance de la chanson des Beatles, ‘‘Helter Skelter’’, et de leur ‘‘White Album’’, dans la doctrine de la fin du monde du Gourou, quand selon lui une guerre raciale de grande ampleur éclatera entre noirs et blancs, après laquelle les membres de la secte domineront le monde.

Les meurtres commis ainsi n’auront été qu’une tentative de hâter cette guerre interraciale de la fin du monde en faisant croire à l’opinion publique que les noirs, les Black Panthers et les Black Muslims en particulier, s’apprêteraient à prendre le pouvoir.

L’enquête échouera par ailleurs à démontrer que plus d’une trentaine d’homicides ont été commis par les membres de la Famille, alors que le modus operandi en était évocateur.

Ce livre, écrit par le Procureur chargé de l’enquête, comprend évidemment beaucoup d’arguties juridiques relativement à l’établissement de la culpabilité en Californie tout en respectant les droits de la défense, l’Habeas Corpus, en dépit des revirements des témoins, de leur mauvaise foi, de la mauvaise foi de l’accusé principal, du soin qu’il prend d’éviter de s’impliquer directement dans les meurtres commis par ses disciples, à son instigation, et même des menaces proférées contre les juges, les procureurs, ou les avocats.

Le Palais de Justice aura été ainsi mis plusieurs fois en état de siège, en particulier lors de l’énoncé des verdicts, des grenades offensives ayant été dérobées dans une base de l’armée américaine. Et il n’y avait alors pas de lois antiterroristes, d’ordinateurs et de téléphones portables, ni d’analyse des empreintes génétiques qui auraient facilité considérablement les enquêtes. Et l’accusation de conspiration n’était pas évidente à établir.

Des tueuses impitoyables

Il n’en demeure pas moins que la grande question aura été le pouvoir exercé par Charles Manson sur ses disciples, et transformant de toutes jeunes femmes en tueuses impitoyables prêtes à se sacrifier pour celui qu’elles considèrent comme étant le messie, jusqu’à accepter la prison sans l’impliquer.

L’attentat du métro de Tokyo commis par la secte Aum prouvera plus tard qu’il ne s’agit pas là d’un apanage judéo-chrétien ou musulman. On a évidemment argué de la consommation du LSD mais toutes les expertises ont nié que cette drogue pût occasionner des homicides. On peut raisonnablement supposer que les recherches secrètes pharmaco-chimiques et physiologiques menées par la CIA qualifiées de «Cointelpro» et se rapportant à la prise de contrôle mental des sujets les conduisant à obéir d’une manière inconsciente aux ordres donnés, quels qu’ils soient, se soient inspirées du pouvoir exercé par Charles Manson sur les membres de sa secte.

Naturellement, selon l’auteur, le pouvoir d’Adolf Hitler en Allemagne nazie aura en dernière extrémité relevé du même principe. Or il paraît difficile de considérer que l’exercice de l’autorité à l’échelle d’un pays obéisse aux mêmes mécanismes que ceux régentant les rapports à l’intérieur d’un microcosme.

C’est plutôt dans les organisations professionnelles ou académiques, plus encore que dans les partis politiques où les rapports de force fluctuent, qu’il faut rechercher des analogies avec les sectes: même langage, mêmes objectifs, mêmes normes, mêmes rapports de domination hiérarchique et d’autorité, même exigence d’obéissance au Maître.

A titre d’exemple, il n’y a en réalité rien d’étonnant si la cardiologie, il y a quelques années, a sombré corps et âme lors de l’affaire des stents. Il n’y eût probablement là qu’une conséquence issue de l’habitude de mimer ceux censés détenir le monopole du savoir, qui peut être dans des situations d’urgence faute de moyens adéquats dans l’hôpital avaient implanté le matériel périmé sans qu’il n’en eût résulté de conséquences fâcheuses pour les patients. Et les autres membres de la profession, aiguillonnés par l’appât du lucre et rompus aux entourloupettes, avaient surenchéri en en faisant usage dans le secteur libéral sans en mesurer les conséquences judiciaires et morales, en considérant que nul autre qu’eux n’avait le pouvoir de se mêler de leurs activités professionnelles.

Il est significatif que le procureur Bugliosi, l’auteur du livre, n’ait pas fait la comparaison entre profession et secte. Cela aurait remis en cause le fondement même du lien social, basé sur le travail.

* Médecin de libre pratique.

‘‘Helter Skelter: The True Story of the Manson Murders’’ de Vincent Bugliosi & Curt Gentry, éd. W. W. Norton & Company, 17 décembre 2001, 689 pages.