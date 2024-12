Les lauréats du concours «Écrire pour l’écran» dévoilés le 28 décembre

Les lauréats de la première édition du concours «Écrire pour l’écran» seront révélés lors d’une cérémonie sponsorisée principalement par la Biat, qui se tiendra le 28 décembre 2024, à l’espace culturel Artea, à Laouina, au nord de Tunis.

Ce concours international, conçu et organisé de manière indépendante par une équipe conduite par le cinéaste tunisien Nidhal Chatta et la scénariste italienne Diletta D’Ascia, s’adresse aux scénaristes émergents souhaitant présenter des projets cinématographiques ambitieux, qu’il s’agisse de films de fiction ou de documentaires, de courts ou longs métrage. C’est un concours sans contrainte thématique, qui encourage l’expression libre et la créativité.

Les projets soumis ont été évalués par un jury composé de professionnels du cinéma et de la culture, qui sont, en plus de Chatta (Acting Studio) et D’Ascia (Gli Utopisti), Nabil Rejaibi, écrivain et créateur culturel, Nidhal Chemengui, rédactrice en chef de No’o Cultures, et Youssef Lakhoua, producteur de cinéma.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement spécifique pour affiner leur écriture grâce à des ateliers de perfectionnement animés par Chatta et Diletta D’Ascia.

I. B.