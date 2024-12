CRLDHT : Rassemblement à Paris en solidarité avec les détenus en Tunisie

Le comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a appelé à un rassemblement, samedi 21 décembre 2024, à la Fontaine des Innocents dans le premier arrondissement de Paris en France.

Ce rassemblement prévu à partir de 15h est organisé à l’occasion de la Journée internationale des prisonnier·e·s politiques et d’opinion en Tunisie, précise le CRLDHT.

Le Comité ajoute que ce rassemblement sera également une occasion pour soutenir le mouvement social en Tunisie, les défenseurs des droits des migrants subsahariens et appeler à la libération des détenus politiques et d’opinion.

« La répression s’intensifie : silence, censure et détentions arbitraires. Agissons ensemble pour dénoncer ces injustices et soutenir celles et ceux qui défendent leurs droits… Ne restez pas indifférent·e. Votre voix compte !», a ajouté la même source.

Y. N.