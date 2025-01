Médina de Kairouan : Une femme blessée dans l’effondrement d’un pan de maison

Une femme a été blessée, ce samedi 4 janvier 2025, dans l’effondrement d’un pan d’une maison abandonnée située dans la Médina de Kairouan.

La victime âgée d’une cinquantaine d’années, passait à côté de la maison au moment des faits, indique le directeur régional de la protection civile de Kairouan, Hamdi Loussif, cité par l’agence Tap.

Elle a été prise en charge par la protection civile et transportée à l’hôpital des Aghlabides de Kairouan, où son état a été qualifié de stable, selon le directeur régional de la santé Moez El Haji, qui a évoqué « des blessures légères », dans une déclaration à la Tap.

Suite à cet incident, le gouverneur de Kairouan Dhaker Bargaoui s’est rendu sur les lieux et a constaté l’état de plusieurs maisons qui menacent de s’effondrer à la Médina, tout en s’engageant à prendre les mesures nécessaires concernant les anciennes habitations, notamment celles abandonnées par leurs propriétaires et qui présentent un danger pour les passants et les habitants.

Y. N.