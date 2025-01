Chayma Issa : Hospitalisé, Bhiri n’a pas pu comparaître devant la Cour d’appel

Chayma Issa dirigeante du Front du Salut national (FSN), a annoncé que l’ancien ministre et dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri, en détention depuis février 2023, a été hospitalisé.

Dans un post publié ce mardi 7 janvier 2025 sur sa page Facebook, Chayma Issa a indiqué que Noureddine Bhiri devait comparaître, ce jour, devant la Cour d’appel dans le cadre de l’affaire et dans laquelle il a été condamné en première instance de Tunis à 10 ans de prison, et ce, pour complot contre la sûreté de l’État, incitation à la désobéissance civile et appel à l’insurrection sur la base d’une publication via les réseaux sociaux.

« Il n’a toutefois pas été présenté au tribunal et il s’est avéré qu’il l’a été hospitalisé suite à un problème de santé », a-t-elle écrit , sans donner plus de détails.

Notons que les avocats de Bhiri ont toujours ejeté les accusations le visant, en affirmant que ladite publication « n’a jamais existé ».

Y. N.