Tunisie : Les nouveaux honoraires médicaux (Janvier 2025)

Le Conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis a publié la nouvelle fourchette des honoraires médicaux appliquée depuis le 1er janvier 2025.

La commission prévue par le code de déontologie médicale, dans son article 42, s’est réunie le 11 décembre 2024 et a fixé la fourchette des honoraires médicaux dans le secteur libéral en hors taxes, comme suit :

Consultation au cabinet médical :

Généraliste : entre 40 et 55 dinars.

Spécialiste : entre 55 et 80 dinars.

Psychiatre et neurologue : entre 60 et 85 dinars.