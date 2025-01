Tunisie : Décès du syndicaliste et militant Hédi Lakhzouri

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé avec tristesse le décès du syndicaliste et militant Mohamed Hédi Lakhzouri, survenu ce mardi 7 janvier 2025.

Outre l’UGTT, de nombreux militants, syndicalistes et dirigeants de la gauche tunisienne ont présenté leurs condoléances à la famille, aux proches et camarades de Hédi Lakhzouri, en regrettant le départ d’un « homme sincère, un syndicaliste intègre et un militant inlassable ».

Dans un émouvant post publié sur sa page Facebook, Jounaïdi Abdeljaoued militant de gauche et dirigeant Al-Massar a rendu hommage à son ami et camarade qu’il décrit comme « l’un des éducateurs les plus remarquables et l’un des symboles du Syndicat national de l’enseignement secondaire qui a travaillé avec sincérité et dévouement pour défendre les intérêts des travailleurs et de la nation et élever le niveau de l’éducation ».

Il a par ailleurs rappelé que Hédi Lakhzouri a « consacré sa jeunesse et sa vie à l’indépendance du travail syndical et à la formation de générations de travailleurs ».

Hédi Lakhzouri a été accompagné à sa dernière demeure après la prière d’El-Asr au cimetière Sidi Amor au Kram (banlieue nord de Tunis).

Y. N.