Tunisie : Découverte de plusieurs sites archéologiques à Tozeur (Photos)

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, ce lundi 6 janvier 2024, la découverte de plusieurs sites archéologiques à Tozeur à l’issue d’une mission qui s’est déroulée du 12 au 31 décembre 2024.

Cette mission a été menée dans le cadre de l’accord de coopération internationale entre l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Université de Tulsa aux États-unis, et ce, dans les régions de Chott El-Jerid et Nefta relevant du gouvernorat de Tozeur.

A l’issue de deux semaines de terrain sur une vaste zone s’étendant entre Chott Jerid et Chott Gharsa, les chercheurs ont présenté leurs découvertes relatives à des sites archéologiques et des monuments historiques majeurs, indique le ministère, en précisant que de nombreux objets archéologiques ont été retrouvés, citant notamment des outils en silex et des fragments de poterie, datant de différentes périodes.

« Ces découvertes constituent une avancée significative dans la recherche archéologique et historique et offrent un éclairage précieux sur la relation entre l’homme et son environnement désertique ainsi que l’étendue de son interaction avec les changements climatiques dont cette région a été témoin au cours de l’histoire », lit-on encore dans le communiqué.

La même source a par ailleurs ajouté que ces découvertes, qui s’étendront aux régions frontalières avec l’Algérie, permettront également d’enrichir la base de données de la carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques et de renforcer les connaissances sur la richesse historique de la civilisation tunisienne.

