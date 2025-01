« Mé El Aïn » de Meryam Joobeur en avant-première au cinéma l’Agora Marsa

Le film « Mé El Aïn » (Who Do I Belong To) de la réalisatrice tuniso-canadienne Meryam Joobeur sera projeté en avant-première, jeudi 9 janvier 2024 au cinéma l’Agora Marsa.

La projection prévue à 18h30 se fera en présence de la réalisatrice Meryam Joobeur et l’actrice Salha Nasraoui, qui partagera avec vous les coulisses de cette œuvre unique : « Venez vivre une soirée inoubliable où le cinéma rencontre l’émotion. Profitez de cette occasion pour échanger avec les créateurs et célébrer le talent du cinéma tunisien ».

Les billets sont désormais disponible sur le site de l’Agora ou directement au guichet.

Notons que ce premier long métrage de Meryam Joobeur, fera sa sortie officielle, 15 janvier 2025, dans les salles tunisiennes

Synopsis

Aïcha vit dans un village reculé du nord de la Tunisie avec son mari Brahim et Adam, son adorable fils de 8 ans. La famille est bouleversée par le départ des fils aînés, Mehdi et Amine, qui ont fugué vers l’étreinte violente de la guerre. Lorsque Mehdi revient de manière inattendue avec une femme mystérieuse, une force destructrice survient et menace de consumer tout le village. Aïsha est alors déchirée entre son amour maternel et son besoin de vérité.

Y. N.