Ariana : Incendie à l’usine de La Maison Gourmandise

Un incendie s’est déclaré, dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 janvier 2025, dans une usine de confiserie située dans la cité Ghazela (Ariana). Il s’agit du laboratoire de La Maison Gourmandise situé dans la délégation de Raoued.

Les unités de la protection civile de l’Ariana sont parvenues à venir à bout des flammes ayant pris au rez-de-chaussée et aux 2 étages supérieurs, précise un communiqué de la Protection civile.

De son côté, Gourmandise a également publié un communiqué en remerciant la protection civile pour ses efforts ayant permis de maîtriser l’incendie et en exprimant sa reconnaissance du fait que tous les membres de son équipe soient sains et saufs.

« Cependant, cet incident aura un impact temporaire sur la gestion des commandes et de l’approvisionnement de nos magasins sur le Grand Tunis. Nous mettons tout en œuvre pour minimiser cette perturbation et rétablir un fonctionnement normal dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension », lit-on encore dans le communiqué publié par Gourmandise.

Y. N.