Tunisie : Le terroriste Ghanmi écope de 54 ans ferme

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a prononcé son verdict dans l’affaire du terroriste Nader Ghanmi.

Ce dernier a été condamné à 54 ans de prison pour agression d’un juge et d’un agent sécuritaire au sein de la Cour d’appel de Tunis en 2022, alors qu’il devait comparaître dans une affaire de terrorisme.

Âgé de 36 ans et originaire de Bizerte, Nader Ghanmi est classé parmi les terroristes les plus dangereux de Tunisie : il est impliqué dans plusieurs attaques et a notamment participé à celle menée en octobre 2013 à Menzel Bourguiba, où il a assassiné l’agent de la garde nationale Toujani (âgé de 23 ans).

Nader Ghanmi faisait également partie des cinq terroristes qui s’étaient évadés de la prison de la Mornaguia en octobre 2023 avant d’être arrêtés après une semaine de cavale.

Y. N.